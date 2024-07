Bundesliga Mainz 05 verleiht Ajorque nach Brest

Der gebürtig aus Reunion stammende Franzose war im Januar 2023 zu den Rheinhessen gewechselt und schaffte auf Anhieb den Sprung ins Team. Bis auf das Saisonfinale, wo er gelbgesperrt fehlte, stand der 1,96 Meter große Angreifer in allen Partien auf dem Platz. In der abgelaufenen Saison wurden seine Einsätze in der Startformation seltener.