Mainz 05 trauert um ehemaligen Vizepräsidenten Arens

Die damaligen Mainzer Vizepräsidenten Peter Arens (l) und Jürgen Doetz. Foto: picture alliance / Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 trauert um sein Ehrenmitglied Peter Arens. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, ist der ehemalige Vizepräsident am Dienstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Arens gehörte dem Vorstand 37 Jahre an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa