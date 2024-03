Bundesliga Mainz 05 steckt im Tabellenkeller: Nur 1:1 gegen Gladbach

Borussia-Trainer Gerardo Seoane dürfte in der Kabine Kritik an dem schlaffen Auftritt geübt haben, was Wirkung zeigte. Plötzlich ergriffen die Gladbacher mehr die Initiative - mit Erfolg. Nach einem Ballverlust von Barreiro im Mittelfeld flanke Florian Neuhaus in den Strafraum, wo Ngoumou aus sechs Metern zum Ausgleich köpfte.