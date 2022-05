Fußball : Mainz 05 singt und lacht wieder: Gute Laune nach Bayern-Coup

Mainz Nach fünf sieglosen Spielen gewinnt Mainz 05 wieder - ausgerechnet gegen Meister FC Bayern endet die Negativserie. Das sorgt für Hochstimmung und schürt die Hoffnung auf eine weitere sorgenfreie Saison in der Fußball-Bundesliga.

Als die Profis des FSV Mainz 05 mit ihren euphorischen Fans noch ausgelassen den Coup gegen Meister Bayern München feierten, richtete Sportdirektor Martin Schmidt den Blick bereits voraus. „Man hat gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Wir wollen diese Entwicklung weitergehen. Dann könnte in Zukunft noch mehr drin sein“, sagte der Schweizer nach dem 3:1 (2:1) im Duell mit dem Branchenprimus.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende stehen die Mainzer in der Tabelle mit 42 Punkten auf Rang neun. Eine noch bessere Bilanz hatte das Team von Trainer Bo Svensson durch zuvor fünf sieglose Spiele in Serie verspielt. „In dieser Saison waren wir für mehr noch nicht bereit“, sagte Schmidt, „vor allem in der Breite des Kaders.“ Der 55-Jährige kündigte daher an: „Wir wollen auf zwei, drei Positionen nachlegen und den Kader anpassen.“