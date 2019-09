Mainz 05 peilt gegen Wolfsburg zweiten Saison-Heimsieg an

Sandro Schwarz, Trainer von Mainz 05, betritt das Stadion. Foto: David Inderlied/Archivbild.

Mainz Der FSV Mainz 05 will mit dem nächsten Heimsieg die Abstiegsplätze in der Fußball-Bundesliga verlassen. Das Team von Trainer Sandro Schwarz empfängt heute den VfL Wolfsburg, der in dieser Liga-Spielzeit noch ungeschlagen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa