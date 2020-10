Mainz 05 ohne personelle Sorgen gegen Augsburg

Der Mainzer Trainer Jan-Moritz Lichte. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz Der bisher sieg- und punktlose FSV Mainz 05 geht zumindest ohne personelle Sorgen in die Fußball-Bundesligapartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg. „Alle 27 Feldspieler und unsere Torhüter sind einsatzbereit“, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag.

