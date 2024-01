Bundesliga Mainz 05 ohne Drei nach Marbella

Der lange verletzte Angreifer hatte am Montag seinen Vertrag bei den Rheinhessen bis 2027 verlängert. „Ich bin sehr glücklich in meinem Verein und brenne darauf, meinen Beitrag zu leisten, dass wir diese Saison in der Rückrunde gemeinsam ins Positive drehen“, sagte der 23-Jährige. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause empfängt der abstiegsgefährdete Tabellen-16. am 13. Januar den VfL Wolfsburg.