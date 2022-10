Bundesliga : Mainz 05 mit Respekt vor Leipzig - Hack kehrt zurück

Mainz Der FSV Mainz 05 geht mit großem Respekt in das Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig. „Wir wissen, was zu tun ist. Aber das garantiert keine Punkte gegen RB. Das ist ein absolutes Topteam“, sagte 05-Trainer Bo Svensson am Donnerstag.

Mit elf Punkten liegen die Mainzer in der Tabelle derzeit zwar gleichauf mit den Sachsen, was für Svensson aber nur eine Momentaufnahme ist: „Sie haben eine Offensivqualität wie sonst nur die Bayern. Die Latte liegt sehr hoch.“

Dem 43 Jahre alten Fußball-Lehrer kommt es daher sehr gelegen, dass er in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fast auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Lediglich Stürmer Marlon Mustapha fehlt weiter wegen einer Oberschenkelverletzung. „Ansonsten waren alle Spieler auf dem Trainingsplatz“, berichtete Svensson.

Abwehrspieler Alexander Hack wird nach seiner Rot-Sperre in die Startelf zurückkehren. „Er ist ein wichtiger Spieler und hat im Training einen guten Eindruck gemacht“, sagte Svensson. Zudem steht Maxim Leitsch wieder zur Verfügung. „Er hat alle Einheiten mitgemacht. Das sah sehr gut aus. Ich werde mit ihm sprechen, wie er selbst sich fühlt. Dann wird eine Entscheidung getroffen“, so Svensson.

Nach zwei intensiven Trainingstagen durften seine Schützlinge am Donnerstag kürzertreten. „Es war mein Gefühl, dass die Jungs ein bisschen weniger machen sollten, um am Samstag die nötige Frische auf den Platz zu bringen“, begründete der Däne die Maßnahme. Insgesamt hat er bei seinem Team „von der Mentalität und der Haltung her“ eine positive Tendenz ausgemacht. „Auf diesem Weg müssen wir bleiben, um in der Bundesliga bestehen zu können“, forderte Svensson.

© dpa-infocom, dpa:221006-99-29511/2

(dpa)