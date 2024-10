Bundesliga Mainz 05: Mit freiem Kopf auf den Kiez

Nachdenken unerwünscht, Intuition gefragt: Mit einem freien Kopf sollen die Spieler des FSV Mainz 05 beim FC St. Pauli aufspielen und möglichst den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga einfahren. „Ich träume davon, dass wir befreit in das Spiel gehen und gewinnen. Wenn man zu viel denkt, gibt es Probleme. Wir müssen auch auf unsere Instinkte hören“, sagte 05-Coach Bo Henriksen vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger.