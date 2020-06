Mainz 05 mit „bester Elf“ zum Saisonfinale nach Leverkusen

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer steht vor einem Spiel am Spielfeldrand. Foto: Guido Kirchner/dpa-pool/dpa/Archivbild

Mainz Mit Freude am Fußball will der FSV Mainz 05 die von der Corona-Pandemie beeinträchtigte Saison am Samstag bei Bayer Leverkusen beschließen. „Wir wollen mit Begeisterung und mit der besten Elf ins Spiel gehen“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag.

Die Zeit nach dem Heimsieg gegen Werder Bremen, der den Rheinhessen den Klassenverbleib in der Bundesliga sicherte, habe man zur Regeneration genutzt.