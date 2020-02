Mainz 05 kämpft im Kellerduell gegen den Imageschaden

Mainz Die Hochzeit der Fastnacht war für den selbst ernannten Karnevalsverein Mainz 05 schon vor dem Aschermittwoch vorbei. Das 0:4 in Wolfsburg und einige gelangweilte Profis beim Rosenmontagszug sorgten für Häme im Netz.

Die Abstiegsangst begleitet den FSV Mainz 05 in die Fastenzeit. Zurückhaltung beim Punktesammeln kann sich der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga jedoch nicht leisten. Am Samstag (15.30 Uhr) ist ein Heimsieg gegen den Tabellenletzten SC Paderborn ebenso Pflicht wie eine Woche später gegen Fortuna Düsseldorf.

Nach zwei guten Partien mit vier Punkten (3:1 bei Hertha, 0:0 gegen Schalke) war der leidenschaftslose Auftritt beim 0:4 in Wolfsburg ein Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten. „Rückschläge bringen uns zu schnell aus dem Konzept. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wir brauchen Konstanz“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag.

War die Pleite bei den Niedersachsen schon ein Stimmungskiller, so erhöhte sich der Fanfrust mit der Teilnahme des Vereins am Mainzer Rosenmontagszug noch weiter und löste einen Sturm der Entrüstung im Netz aus. Beierlorzer fand sein erstes Mitwirken auf dem Motivwagen zwar „toll“. Der Meinung schlossen sich alle Zugzuschauer an. Gelangweilte Profis, die der Narrenschar den Rücken zudrehten oder am Handy spielten, sorgten allerdings für entsprechende Kommentare.