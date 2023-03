Bundesliga Mainz 05 in Leipzig: Onisiwo-Einsatz wackelt noch

Eine ausgiebige Sympathieerklärung für seinen Kumpel und früheren Mitspieler Marco Rose hat Bo Svensson vor dem Spiel des FSV Mainz 05 bei RB Leipzig abgegeben. „Er hat sehr viele Qualitäten, hat was im Kopf, ist extrem nett - aber damit ist nicht langweilig gemeint. Der ist auch lustig. Er hat eine gute Aura, geiles Charisma“, sagte der dänische Cheftrainer vor dem Wiedersehen mit seinem Kollegen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga. „Man ist immer in guter Gesellschaft, wenn man mit Marco zusammen ist.“