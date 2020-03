Mainz 05 in der Corona-Krise: Jobs längere Zeit gesichert

Vereinsvorsitzender und Vorstandschef Stefan Hofmann. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 sieht sich in der anhaltenden Krise um das grassierende Coronavirus durchaus gut aufgestellt. „Die Jobs im Verein sind gesichert, auch für einen längeren Zeitraum“, sagte der kaufmännische Vorstand Jan Lehmann am Donnerstag bei einer digitalen Pressekonferenz in Mainz.

Dennoch ist auch beim rheinhessischen Proficlub die Sorge groß, wenn es zum Abbruch der Saison käme. Den Ausfall von rund 16 Millionen Euro an Fernsehgeldern müssten die 05er dann beklagen. „Das täte schon richtig weh.“