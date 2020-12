Mainz 05 im Wartestand: Wichtigste Personalien weiter offen

Mainz Nach der Trennung von Rouven Schröder buhlt Mainz 05 um Christian Heidel. Eine Zusage des Ex-Managers steht aber ebenso weiter aus wie die Trainer-Entscheidung.

Viel Zeit bleibt dem Tabellenvorletzten nicht, geht es in der Bundesliga doch schon am kommenden Sonntag beim Tabellenführer FC Bayern München weiter. An diesem Montag absolvieren die 05er nach der kurzen Weihnachtspause den obligatorischen Corona-Test, am Dienstag steht das erste Training an. Spätestens dann muss klar sein, ob der Verein an Lichte festhält, oder mit einem neuen Hoffnungsträger in den Abstiegskampf geht.