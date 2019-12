Mainz 05 hofft auf Überraschung gegen Borussia Dortmund

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Der FSV Mainz 05 will im Bundesliga-Heimspiel gegen Vizemeister Borussia Dortmund für eine Überraschung sorgen. Für die Rheinhessen geht es in der Partie am heutigen Samstag um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer gilt jedoch als Außenseiter, liegt der bisher letzte Sieg gegen den BVB doch schon mehr als fünf Jahre zurück.