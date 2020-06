Mainz 05: Großer Umbruch nicht nötig

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer steht vor einer leeren Tribüne. Foto: Kai Pfaffenbach/reuters/Pool/dpa/Archivbild

Mainz Ohne Bedenken würde der FSV Mainz 05 nach dem geglückten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga mit dem bestehenden Kader in die neue Saison starten. „Ein großer Umbruch ist nicht notwendig“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Montag.

