Fußball Mainz 05 gewinnt Test gegen Feyenoord Rotterdam

Marbella · Der FSV Mainz 05 hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Rheinhessen kamen am Samstag in einem Testspielspiel über zweimal 60 Minuten gegen den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam zu einem 2:1 (2:0) und holten sich Selbstvertrauen für den Kampf gegen den Abstieg.

06.01.2024 , 15:36 Uhr

Die Mainzer Jonathan Burkhardt (r) und Trajan Gruda (M) in Aktion. Foto: Torsten Silz/dpa

Im spanischen Marbella brachte Jonathan Burkardt die Mainzer in der 26. Minute in Führung. Es war das erste Tor des Stürmers seit seinem Comeback vor einigen Wochen nach langer Verletzungspause. Kapitän Silvan Widmer (47.) erhöhte noch vor der Pause für das Team von Trainer Jan Siewert. Thomas van den Belt (108.) gelang für Feyenoord nur noch der Anschlusstreffer. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause empfangen die Mainzer am kommenden Samstag den VfL Wolfsburg. Mit zehn Punkten liegen die 05er nach 16 Spieltagen auf dem Abstiegsrelegationsplatz 16. © dpa-infocom, dpa:240106-99-512300/3

(dpa)