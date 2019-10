Mainz 05 gegen Köln unter Druck: Ausfall von Latza droht

Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz ruft etwas aufs Spielfeld. Foto: Roland Weihrauch/dpa.

Mainz Der FSV Mainz 05 muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln neben dem gesperrten Edimilson Fernandes wohl auch auf den am Knie verletzten Kapitän Danny Latza verzichten. Dennoch streben die Rheinhessen am Freitag (20.30 Uhr) zum Auftakt des 9. Spieltages einen Sieg an.

