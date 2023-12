Bundesliga Mainz 05 gegen Heidenheim unter Erfolgsdruck

Mainz · Der abstiegsbedrohte FSV Mainz 05 steht in der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Heidenheim unter hohem Erfolgsdruck. Das Team von Interimstrainer Jan Siewert geht als Tabellenvorletzter mit bereits fünf Punkten Rückstand auf den Aufsteiger in das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

15.12.2023 , 17:44 Uhr

Der Mainzer Trainer Jan Siewert. Foto: Torsten Silz/dpa

Die Rheinhessen holten bei ihren bisher sechs Heimauftritten nur vier Punkte und blieben zuletzt zweimal ohne eigenen Treffer. Gegen den SC Freiburg gab es ein 0:1, beim 1. FC Köln ein 0:0. Verzichten müssen die Mainzer auf den erkrankten Kapitän Silvan Widmer und den verletzten Stammtorwart Robin Zentner. © dpa-infocom, dpa:231215-99-313605/2

(dpa)