Mainz 05 gastiert bei 1899 Hoffenheim

Achim Beierlorzer steht im Stadion. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild.

Mainz Der FSV Mainz 05 will die Amtszeit des neuen Trainers Achim Beierlorzer mit einem überraschanden Erfolgserlebnis beginnen. Die Rheinhessen sind am (morgigen) Sonntag (18.00 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim, die zuletzt fünf Liga-Spiele am Stück gewonnen haben.

