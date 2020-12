Mainz 05 braucht gegen Bremen ersten Saison-Heimsieg

Davy Klaassen und im Hintergrund Ludwig Augustinsson stehen nach dem 0:3 in der Saison 2019/2020 am Anstoßkreis. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Mainz Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will der Tabellenvorletzte FSV Mainz 05 im Duell mit Werder Bremen endlich den ersten Saison-Heimsieg landen. Bei einem Erfolg heute (15.30 Uhr/Sky) würden die Rheinhessen bis auf zwei Punkte an den Rivalen heranrücken und auf dem Relegationsplatz in die kurze Weihnachtspause gehen, wenn Arminia Bielefeld zur gleichen Zeit nicht bei Schalke 04 gewinnt.

