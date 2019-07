Mainz 05 beim Opel Cup: Härtetest gegen Sevilla und Everton

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 probt zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern den Ernstfall. Bei der zweiten Ausgabe des Opel Cups trifft der FSV am Samstag (ab 13.00/Sky) in der eigenen Arena auf den FC Sevilla und den FC Everton.

„Das wird ein echter Härtetest gegen zwei internationale Top-Mannschaften“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag.

Ganz sorgenfrei gehen die 05er nicht in die Spiele über jeweils zweimal 30 Minuten. Torjäger Jean-Philippe Mateta laboriert an einer leichten Knieblessur, auch Neuzugang Jonathan Meier ist mit Muskelproblemen fraglich. „Riskieren werden wir nichts“, betonte Schwarz, der möglichst allen Profis Einsatzzeiten ermöglichen will, aber keine A- und B-Mannschaft aufs Feld schickt.