Mahnwachen für Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien

Mainz Bei zwei Mahnwachen in Mainz haben Demonstranten am Montag eine Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien gefordert. Laut den Organisatoren kamen zu den Versammlungen vor dem Innenministerium und dem Integrationsministerium insgesamt rund 100 Teilnehmer.

Anlass der Mahnwachen war die von Mittwoch (17. Juni) bis Freitag in Erfurt stattfindende Innenministerkonferenz (IMK). Dort steht unter anderem die Verlängerung des Abschiebestopps in das vom Bürgerkrieg schwer gezeichnete Land um weitere sechs Monate an. Eine mögliche Aufweichung dieses Stopps sorgt zwischen den Innenministern von Union und SPD regelmäßig für heftige öffentliche Auseinandersetzungen.