Märkte mit Glühwein und Lichterglanz auch nach Weihnachten

Mainz Auch nach den Weihnachtsfeiertagen locken Märkte mit Glühweinbuden und Lichterglanz in mehreren rheinland-pfälzischen Regionen. Zu finden sind diese unter anderem in Mainz. Dort gibt es unter dem Namen „WinterZeit“ an drei Standorten zwischen den Jahren bis zum 30. Dezember noch Marktbuden.

Im Norden des Landes sind in Bad Neuenahr am Ahrufer noch bis zum 30. Dezember Lichtinstallationen zu sehen. Daneben gebe es unter anderem Stände mit regionalen Spezialitäten, teilte die Stadt mit.

In der Pfalz können Besucher in Pirmasens in den kommenden Tagen noch über den Belznickelmarkt schlendern. Bis zum 29. Dezember stehen der Stadt zufolge unter anderem Konzerte auf dem Programm.