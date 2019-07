Männer versuchen Geldautomaten zu sprengen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Pirmasens Zwei Männer haben am frühen Dienstag versucht, einen Geldautomaten in einer Bank in Pirmasens zu knacken. Die geplante Sprengung habe aber nicht geklappt, teilte das Landeskriminalamt in Mainz mit. Die beiden Männer seien anschließend unerkannt mit einem Transporter in eine noch unbekannte Richtung geflüchtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Schadenshöhe war zunächst unklar.