Männer verletzen sich mit Hammer und Schlagstock

Mit eingeschaltetem Blaulicht fährt ein Rettungswagen eine Straße entlang. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Zwei Männer sind in Ludwigshafen mit Hammer und Schlagstock aufeinander losgegangen. Die Männer im Alter von 33 und 38 Jahren schlugen am Montagabend so aufeinander ein, dass beide ins Krankenhaus mussten.

