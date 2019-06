Männer treten und schlagen auf schlafenden Obdachlosen ein

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen, dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Saarbrücken Ein schlafender Obdachloser ist in der Saarbrücker Fußgängerzone von zwei Männern attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlugen und traten die Männer am frühen Mittwochmorgen auf den am Boden liegenden Mann ein.

