Männer retten sich vor Dachstuhlbrand aus dem Fenster

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild.

Odernheim am Glan Zwei Männer haben sich aus einem brennenden Haus in Odernheim am Glan (Landkreis Bad Kreuznach) aus dem Fenster gerettet. Vermutlich sind die beiden gesprungen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

