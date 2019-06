Männer randalieren in Transporter und legen sich schlafen

Das Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug leuchtet. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Kaiserslautern Zwei Betrunkene haben in Kaiserslautern einen Transporter aufgebrochen, darin randaliert und sich schließlich in dem Fahrzeug zur Ruhe begeben. Der Eigentümer des Wagens habe die beiden Schlafenden am Dienstagmorgen entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa