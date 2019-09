Männer prügeln sich betrunken auf Baumarkt-Parkplatz

Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Neustadt an der Weinstraße Bei einer Prügelei sind zwei Männer in Neustadt an der Weinstraße verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten die Männer im Alter von 19 und 21 Jahren am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Streit.

