Kriminalität : Männer greifen bei Massenschlägerei auch Polizisten an

«Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Lahnstein Eigentlich für einen Verkehrsunfall in die Adolfstraße in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) gerufen, haben sich zwei Polizisten am Samstagabend in einer Massenschlägerei wiedergefunden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, eskalierte ein Streit zwischen Unbekannten und Gästen einer Hochzeitsgesellschaft, und etwa 30 Personen gingen auf die Straße, um eine Schlägerei anzufangen.

Als die beiden Polizisten mitsamt Verstärkung die beiden Gruppen trennten und nach dem Sachverhalt fragten, ließ sich einer der Hochzeitsgäste nicht beruhigen und griff die Polizisten an. Als der Mann deswegen festgenommen wurde, wollten ihm zwei Freunde zu Hilfe eilen und griffen die Polizisten ebenfalls an. Auch diese beiden wurden festgenommen. Insgesamt waren 17 Beamte vor Ort. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:220508-99-201948/2

(dpa)