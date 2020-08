Männer bedrohen Zugreisenden mit Schusswaffe

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Neustadt an der Weinstraße Zwei unbekannte Männer haben in einem Zug in der Pfalz erst einen 22-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und später am Bahnhof in die Luft geschossen. Um einen Überfall habe es sich aber nicht gehandelt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Dem Vorfall am späten Dienstag war ein Wortgefecht in der Regionalbahn von Mußbach nach Neustadt an der Weinstraße vorausgegangen.