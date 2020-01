Mädchen von Auto erfasst - Fahrer flieht mit obszöner Geste

Neunkirchen Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im saarländischen Neunkirchen ein Mädchen angefahren - und ihr dann ohne zu helfen den Mittelfinger gezeigt. Das habe die Elfjährige den Beamten berichtet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Das Kind wollte demnach am Mittwochnachmittag einen Zebrastreifen überqueren, als es von dem Wagen erfasst wurde. Der Fahrer floh zunächst, kehrte laut Polizei nach kurzer Zeit zurück und zeigte dem Mädchen den ausgestreckten Mittelfinger. Danach fuhr er mit seiner Beifahrerin davon. Die Elfjährige wurde am Ellenbogen und am Knie verletzt, konnte jedoch selbst nach Hause laufen.