Speyer : Mädchen und Mann von Hund gebissen

Speyer Ein Mädchen und ein Mann sind in Speyer von einem Rottweiler gebissen worden. Der Hund war angeleint aus einem Hof gerannt und hatte das Mädchen am Dienstag angegriffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Elfjährige erlitt Bisswunden auf der rechten Körperseite auf Bauchhöhe und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach dem Vorfall kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 35 Jahre alten Hundehalter und einem Angehörigen des Mädchens. Der 65-Jährige bedrohte den Hundebesitzer und drängte ihn gegen eine Hauswand, wodurch dieser sich Schürfwunden zuzog. Der mittlerweile an kurzer Leine gehaltene Hund biss dem Angehörigen daraufhin in den Bauch.

Den Hundehalter erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Gegen den 65-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Die Ordnungsbehörde wurde wegen Verstößen gegen das Landeshundegesetz verständigt.

