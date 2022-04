Frankreich-Wahl : Sieg mit „blauem Auge“: Emmanuel Macron gewinnt – Marine Le Pen bleibt kämpferisch

Foto: dpa/Thibault Camus

Paris Dem Amtsinhaber Emmanuel Macron gelingt in Frankreich als erstem Präsidenten seit 20 Jahren die Wiederwahl. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen schneidet indes so stark ab wie noch nie.

Als um 20 Uhr die ersten Ergebnisse auf den Großbildschirmen veröffentlicht wurden, rissen Tausende Menschen auf dem Pariser Marsfeld am Eiffelturm die Europa- und Frankreich-Flaggen hoch. Emmanuel Macron hatte es geschafft, als Präsident Frankreichs wiedergewählt zu werden. Mit 58 zu 42 Prozent setzte er sich deutlich gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch. Sogar erfahrenen Politikern wie Jean-Yves Le Drian war die Erleichterung über das Ergebnis anzumerken. „Die extreme Rechte hat es nicht geschafft, dieses Land an sich zu reißen“, sagte der Außenminister ungewöhnlich emotional. „Und eins, und zwei und fünf Jahre mehr“, skandierte der sonst so steif wirkende Ex-Sozialist zusammen mit den Anhängern Macrons den Slogan des Wahlkampfes. Unter der Musik eines DJs wartete die Menge auf den Amtsinhaber, während Politiker in Europa und Deutschland erleichtert und erfreut auf das Ergebnis reagierten.

Schon 2017 hatte Macron auf dem Marsfeld feiern wollen. Damals hatte die Stadt Paris die großartige Kulisse verwehrt und Macron stattdessen in den Innenhof des Louvre gezwungen. Dort erlebte Frankreich einen unvergesslichen Moment, als der jüngste Staatschef der fünften Republik zu den Klängen der Europahymne den Innenhof durchschritt. Als junger, unerfahrener Politiker trat er damals ans Redepult. Fünf Jahre später ist Macron sichtlich gealtert, die Schläfen sind grau geworden. Und auch die Begeisterung, die ihn vor fünf Jahren zum Wahlsieg trug, war deutlich gedämpfter. Seine Landsleute wählten ihn ein zweites Mal – ein Erfolg, der seit Jacques Chirac 2002 keinem seiner Vorgänger gelungen war.

Doch der Amtsinhaber musste nach der ersten Runde kämpfen, um Le Pen auf Distanz zu halten. Erste Umfragen hatten ihn fast gleichauf mit seiner Rivalin gesehen. Erst durch zahlreiche Auftritte in den Hochburgen Le Pens und des Drittplatzierten der ersten Runde, Jean-Luc Mélenchon, holte der Amtsinhaber auf. Im Fernsehduell am Mittwoch zeigte der Staatschef dann auch seine inhaltliche Überlegenheit. Er legte Schwächen in Le Pens Programm offen und entschied damit laut Umfragen die Begegnung mit seiner Rivalin, gegen die er bereits 2017 die Stichwahl gewonnen hatte, für sich.

Le Pen trat bereits zwölf Minuten nach Bekanntgabe der ersten Ergebnisse vor die Kameras. „Das Ergebnis zeigt einen eklatanten Sieg“, deutete die 53-Jährige ihre 42 Prozent. Trotz ihrer Niederlage will sie weiter in der Politik bleiben. „Ich setze mein Engagement für Frankreich und die Franzosen fort“, sagte sie unter dem Jubel ihrer Anhänger. Die Anwältin will den Wahlkampf für die Parlamentswahlen führen, die im Juni anstehen. „Ich werde die Franzosen nicht verlassen.“

Für Macron war es indes ein Sieg mit blauem Auge, wie Beobachter sagten. Für Le Pen war es der dritte Präsidentschaftswahlkampf und gleichzeitig ihr erfolgreichster. Nach 18 Prozent 2012 und 34 Prozent 2017 kam sie nun auf 42 Prozent. Die Tochter des verurteilten Rassisten und Antisemiten Jean-Marie Le Pen hatte sich in den vergangenen Wochen auffällig zahm gegeben und so auch Wähler anderer Lager zu sich geholt. Die Unterstützung des rechtsextremen Eric Zemmour, der nach der ersten Runde mit sieben Prozent ausgeschieden war, hatte sie außerdem weiter in die Mitte des politischen Felds gerückt.