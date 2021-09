Maas: SPD Gewinner, lässt eigene politische Zukunft offen

Saarbrücken Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat am Sonntagabend nach der ersten Prognose zur Bundestagswahl als Direktkandidat im saarländischen Wahlkreis Saarlouis die Nase vorn. Auch in den anderen Wahlkreisen Saarbrücken, Homburg und St. Wendel lagen die Kandidaten der Sozialdemokraten nach ersten Prognosen vor den Mitbewerbern der CDU.

Mit Blick auf seine politische Zukunft in einer neuen Regierung, äußerte sich Maas in Berlin zurückhaltend: „Das ist ja kein Wunschkonzert. Und man hat einen Auftrag für eine Legislaturperiode. Und nur die wirklich Doofen erzählen am Wahlabend, was sie alles werden wollen. „Ich werde alles dafür tun, dass Olaf Scholz Kanzler wird“, fügte er hinzu.