Lyrikerin Nora Gomringer mit Carl-Zuckmayer-Medaille geehrt

Mainz/Bamberg Kunst werde als Mutmacher und als Spiegel gebraucht, sagt Malu Dreyer. Die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille in Mainz ist von den Einschränkungen der Pandemie geprägt. Aber Lyrik könne Superkräfte entfesseln, sagt die Preisträgerin.

Intensiv, experimentell, engagiert und nah am Leben. Mit diesen Worten hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Lyrik von Nora Gomringer beschrieben. Die in Oberfranken aufgewachsene Direktorin der Villa Concordia in Bamberg ist am Montagabend mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. „Lyrik ist das Florettfechten der Sprachkunst, und Frau Gomringer beherrscht das Florett meisterlich“, sagte Dreyer (SPD) bei einer im Internet übertragenen Feierstunde im Staatstheater Mainz.