Adel : Luxemburgs Prinzessin Alexandra heiratet im Frühjahr

Luxemburg Die luxemburgische Prinzessin Alexandra wird im nächsten Frühjahr ihren Lebensgefährten Nicolas Bagory heiraten. Das gaben ihre Eltern, Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, am Montag anlässlich der Verlobung des Paares bekannt.

Die 31-Jährige studierte Psychologie und Sozialwissenschaften in den USA, bevor sie in Paris einen Abschluss in Philosophie machte. Bagory hat Politikwissenschaft und klassische Literatur studiert und arbeitet heute im Bereich von sozialen und kulturellen Projekten.