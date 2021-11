Luxemburger Raumfahrtagentur sieht Chancen im Saarland

Oberthal/Luxemburg Luxemburg setzt auf die Nutzung von Weltraumressourcen - und schaut dabei auch auf das Saarland. Dort gebe es unter anderem bei Forschung Potenzial zur Zusammenarbeit. Und: Astronaut Maurer verbinde.

Denn es ergebe keinen Sinn, dass man alle Dinge von der Erde nach oben schieße: Raketenstarts seien teuer und böten wenig Platz. „Und deswegen macht es Sinn, dass man langfristig versucht, die Ressourcen vor Ort zu nutzen, um verschiedene Produkte für die Raumfahrt herzustellen. Darum geht es uns. Wir versuchen das wirklich zu pushen, in Luxemburg natürlich, aber auch generell in Europa und weltweit“, sagte Link.

„Das Saarland hat auch sehr viel Forschung.“ Zum Beispiel die Materialforschung an der Universität des Saarlandes, in der auch der Astronaut Matthias Maurer aktiv war. „Maurer kennen wir seit einigen Jahren“, sagte Link jüngst bei einer Feier zu Ehren von Maurer in dessen Heimatgemeinde Oberthal im Saarland. Maurer interessiere sich auch stark für die Luxemburger Aktivitäten. Deshalb freue man sich, dass man mit Maurer jemanden habe, „der sich auch ein wenig so anfühlt wie ein Luxemburger Astronaut“.