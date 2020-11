Luxemburg verstärkt Kampf gegen Corona-Pandemie

Luxemburg Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Luxemburg ist immer noch zu hoch. Deswegen müssen die Bürger jetzt noch mehr auf soziale Kontakte verzichten. Das Land geht drei Wochen in den Teil-Lockdown.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft Luxemburg seine Maßnahmen: Voraussichtlich ab diesem Donnerstag müssen Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bis zum 15. Dezember schließen. Ein entsprechendes Gesetz hat die Luxemburger Regierung am Montag auf den Weg gebracht. Das Parlament soll am Mittwoch darüber abstimmen, so dass die neuen Regeln in der Nacht zum Donnerstag in Kraft treten könnten.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzrate lag zuletzt bei 641 (9. bis 15. November). In der Woche davor hatte sie bei 659, in den sieben Tagen davor bei 750 gelegen. Zum Vergleich: In Deutschland lag die Rate am Montag bei rund 143. 266 Menschen sind in Luxemburg bislang in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben (Stand 22. November). 226 Menschen befinden sich in Kliniken, davon 45 auf Intensivstationen.