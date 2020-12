Luxemburg verlängert Corona-Maßnahmen bis 15. Januar

Xavier Bettel, Premierminister von Luxemburg. Foto: Johanna Geron/Reuters Pool/AP/dpa/Archivbild

Luxemburg In Luxemburg wird es über Weihnachten keine Lockerungen geben. Die derzeit geltende Beschränkung, dass nur maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt zu Besuch kommen dürfen, bleibe bis zum 15. Januar bestehen, kündigte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Es ist keine Zeit für Lockerungen.“ Die Zahl der Neuinfektionen seien weiterhin zu hoch.

Auch die anderen, seit knapp zwei Wochen geltenden verschärften Corona-Maßnahmen sollten bis Mitte Januar verlängert werden. Dazu gehöre die Schließung von Restaurants, Kneipen sowie zahlreichen Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Bettel kündigte zudem eine schärfere Gangart vor Plätzen von Einkaufszentren an, auf denen Menschen Essen zum Mitnehmen konsumierten.

Für die Verlängerung der Corona-Regeln, die derzeit bis zum 15. Dezember in Kraft sind, werde es noch ein Gesetz geben, sagte Bettel nach der Sitzung des Regierungsrates. Nach wie vor sei Luxemburg bestrebt, „einen kompletten Lockdown wie im März“ verhindern zu wollen.