Mobilität Luxemburg und Trier wollen Anschluss an den Bahn-Fernverkehr

Trier · Die Städte Trier und Luxemburg sollen wieder besser an den Fernverkehr der Bahn angebunden werden. Dazu wollen Politiker am Freitag (13.00 Uhr) in Trier eine Erklärung unterzeichnen, in der entsprechende Wege aufgezeigt werden.

21.09.2023, 17:40 Uhr

Zwei Reisegäste warten an einem Bahnhof am Gleis. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Erwartet werden unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Vizepremierminister sowie Mobilitätsminister von Luxemburg, François Bausch. Die Deutsche Bahn hatte 2014 die letzten Fernzugverbindungen auf der Moselstrecke gestrichen. Derzeit gibt es täglich eine Direktverbindung von Luxemburg/Trier nach Düsseldorf und zurück. Zwischen Koblenz und Düsseldorf ist der Zug als Intercity unterwegs. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte vor wenigen Wochen darauf hingewiesen, dass beim Ausbau von Bahnstrecken oder neuen Verbindungen die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen müsse. „Die Aufgabe ist also, einen Weg zu finden, wie man Städte wie Trier anbinden kann, so dass sie der Aufgabe der Bahn, den Fernverkehr im Wettbewerb zu fahren, entspricht“, sagte er. © dpa-infocom, dpa:230921-99-283036/2

(dpa)