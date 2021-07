Reha-Projekt für Corona-Kranke : Luxemburg startet Pilotprojekt für Behandlung von Longcovid-Patienten

Manche Menschen leiden länger an Folgen ihrer Covid-Erkrankung und müssen in die Reha. Foto: dpa/Uwe Anspach

Rund 700 Menschen leiden in Luxemburg auch Monate danach an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Für sie soll es ab August besondere Behandlungsmöglichkeiten geben.

Manche leiden unter chronischer Erschöpfung, andere über Gedächtnisverluste, anhaltendem Husten oder können nichts mehr riechen oder schmecken: Während die meisten an Corona Erkrankten sich von ihrer Infektion erholt haben, leiden manche noch Monate danach an dem sogenannten Longcovid. Dabei sind die Symptome sehr unterschiedlich, eine einheitliche Behandlung für alle gibt es nicht. „In diesen Fällen brauchen wir einen interdisziplinären Ansatz, bei dem Experten aus allen Fachgebieten zusammenarbeiten, um den Patienten, die an Longcovid leiden, eine geeignete Behandlung zukommen zu lassen“, meint Luxemburgs Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Ab August startet ein sechsmonatiges Pilotprojekt zwischen ihrem Haus, dem Krankenhaus CHL, dem Rehazentrum in Kirchberg und dem Thermalbad in Mondorf.