Genervte Arbeitnehmer Keine Lust mehr aufs Pendeln: Warum der Frust bei Luxemburg-Grenzgängern wächst

Längere Arbeitszeiten durch längere Fahrwege und weniger Pausen: Die Beschäftigten in Luxemburg sind mit ihrem Job im Großherzogtum immer weniger zufrieden. Die Arbeitnehmerkammer des Großherzogtums (Chambre des salariés, CSL) schlägt in ihrer jüngsten Analyse zum sogenannten Quality-of-Work-Index Alarm: Seit zehn Jahren hat sich das Wohlbefinden am Arbeitsplatz in Luxemburg stetig verschlechtert. Und da auch die Grenzgängerinnen und Grenzgänger bei der Befragung stets mit im Boot sind, lassen sich daraus durchaus allgemeingültige und spezielle Grenzgängerthemen ableiten.