Luxemburg muss in den Teil-Lockdown

Luxemburg Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft Luxemburg seine Maßnahmen: Voraussichtlich ab diesem Donnerstag müssen Gastronomie sowie wie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bis zum 15. Dezember schließen.

Ein entsprechendes Gesetz hat die Luxemburger Regierung am Montag auf den Weg gebracht. Nach derzeitiger Planung soll das Parlament am Mittwoch darüber abstimmen, so dass die neuen Regeln in der Nacht zum Donnerstag in Kraft treten könnten.

Vorgesehen ist auch eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen. Es dürfen dann nur noch maximal zwei Personen, die nicht zum Haushalt gehören, eingeladen werden. Bisher lag die Zahl bei vier Personen. Laut Gesetz müssen Kinos, Theater und Fitnessstudios dicht machen, Museen und Bibliotheken bleiben offen. Der Schulbetrieb soll weiterlaufen, für obere Klassen soll es Wechselunterricht zwischen Präsenz und „Homeschooling“ geben.

Luxemburg kämpft seit Wochen gegen hohe Corona-Infektionszahlen. Die bisherigen Maßnahmen hätten aber nicht gereicht, um einen Trend nach unten zu bekommen, sagte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel. Seit Ende Oktober gilt in Luxemburg eine nächtliche Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr und eine verstärkte Maskenpflicht - immer dort, wo mehr als vier Personen zusammentreffen.

Die neue Corona-Welle hat das zweitkleinste Land der EU mit gut 600 000 Einwohnern hart getroffen. Die sogenannte Inzidenzrate, also die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag zuletzt bei 641 (9. bis 15. November). In der Woche davor hatte sie bei 659, in den sieben Tagen davor bei 750 gelegen. Zum Vergleich: In Deutschland lag die Rate am Montag bei rund 143.