Corona-Maßnahmen hinter der Grenze : Luxemburger ab 30 Jahren können sich mit Astrazeneca impfen lassen

Luxemburg hält an Öffnungsstrategie und will auch Jüngeren ein Impfangebot machen – unter bestimmten Bedingungen.

Immer mehr Menschen unter 55 Jahren leiden in Luxemburg an einem schweren Corona-Verlauf. Deshalb wird die Regierung ihre Impfstrategie ändern. Das hat der Regierungsrat heute beschlossen. „Ab nächster Woche können sich Menschen zwischen 30 und 54 Jahre in die Impfliste eintragen, um freiwillig mit AstraZeneca geimpft zu werden“, teilte Premier Xavier Bettel im Anschluss vor Journalisten. „Ungenutzte Impfdosen im Kühlschrank zu lassen ist im Wettlauf gegen die Pandemie unverantwortlich“, sagte Bettel. Somit sollen die bereits gelieferten Dosen von AstraZeneca auch jüngeren Menschen angeboten werden. Das gilt auch für Impflinge ohne Vorerkrankungen und unabhängig von ihrer Berufsgruppe. Außerdem kann AstraZeneca auch für die zweite Impfung verwendet werden, wenn die Person diesen Impfstoff bei der ersten Dosis bereits verabreicht bekam.