Pandemie : Luxemburg: Experten empfehlen weiter Impfpflicht ab 50

Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Luxemburg Bei einer neuen schweren Corona-Welle im Herbst sollte nach Ansicht von Experten in Luxemburg eine Impfpflicht für Personen über 50 Jahren gelten - allerdings nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

In einem am Dienstag vorgelegten Bericht, der von der Regierung in Auftrag gegeben worden war, bekräftigten die Fachleute diese schon im Januar erhobene Empfehlung. Sie rückten aber davon ab, sich für eine Impfpflicht für das Personal im Gesundheitssektor auszusprechen.