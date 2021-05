Lungenkrankheit COPD: Laut AOK 7,4 Prozent ab 40 betroffen

Eisenberg Etwa jeder sechste Mann im Alter zwischen 85 und 89 Jahren ist im Jahr 2019 in Rheinland-Pfalz an der chronischen Lungenkrankheit COPD erkrankt gewesen. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsatlasses der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland hervorgeht, waren insgesamt 7,4 Prozent der Bevölkerung ab 40 Jahren von COPD betroffen.

Frauen traf es gemäß der Daten dabei seltener: Der höchste Anteil lag 2019 laut AOK mit 11,5 Prozent in der Altersgruppe von 80 bis 84 Jahren.

Rund 176 000 COPD-Patienten ab 40 Jahren gab es demnach im Land insgesamt. COPD ist laut AOK eine chronische Lungenkrankheit, bei der eine Verengung der Atemwege vorliegt. Risikofaktoren sind demnach unter anderem eingeatmete Emissionen oder auch Rauchen. Bei COPD-Erkrankten scheine der Verlauf der Covid-19-Erkrankung schwerer zu sein, teilte die AOK mit. Die Wahrscheinlichkeit, an COPD zu erkranken, steigt den Angaben zufolge bis zu einem gewissen Maß mit dem Alter.

Nach den Ergebnissen des Gesundheitsatlasses für das Jahr 2019 gab es in ganz Deutschland in der Bevölkerung ab 40 Jahren insgesamt 3,4 Millionen Erkrankte (7,1 Prozent). Wie die AOK mitteilte, sei Schätzungen zufolge „aufgrund der demografischen Veränderungen davon auszugehen, dass die Fallzahlen bis zum Jahr 2050 weiter steigen werden“.