Wirtschaft Luftbilder helfen bei Vermarktung von Industriebrachen

Mit Hilfe von Luftbildern und einer systematischen Auswertung will das Saarland ungenutzte Gewerbe- und Industrieflächen entdecken und schneller für Firmenansiedlungen nutzbar machen. Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) und Thomas Schuck, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar (gwSaar), präsentierten am Montag in Saarlouis ein landesweites Kataster für die sogenannten Brownfields.