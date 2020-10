Lüftungsgeräte im Unterricht: Fachberatung gefordert

Mainz Regelmäßiges Stoßlüften soll nach den Herbstferien zu jeder Unterrichtsstunde gehören. Wo die Fenster dafür fehlen, können mobile Geräte helfen. Wie viele gebraucht werden, ist aber noch unklar.

Die meisten Schulen haben nach Einschätzung des Städtetags Rheinland-Pfalz kein Problem mit dem Lüften ihrer Unterrichtsräume und sind daher auch nicht auf mobile Geräte angewiesen. „Uns ist kein flächendeckendes Problem bekannt“, sagte der geschäftsführende Direktor, Fabian Kirsch, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Bildungsgewerkschaft GEW dagegen sieht gerade an größeren Schulen durchaus Bedarf für solche Geräte, etwa in Werkstätten der Berufsschulen, aber auch in Räumen mit Oberlichtern.